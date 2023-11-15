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Binasını düzensiz göçmenlere kiralayan ev sahibi baskınlardan bıkınca yüzlerce yatağı camdan fırlattı - Son Dakika

Binasını düzensiz göçmenlere kiralayan ev sahibi baskınlardan bıkınca yüzlerce yatağı camdan fırlattı

15.11.2023 13:37  - Güncelleme: 13:39

İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir binada yabancı uyruklu şahıslara pansiyon hizmeti verildiği iddia edildi. Polis baskınları sonrasında bina sahibi tarafından içerideki eşyalar camlardan sokağa atıldı. Mahalle sakinleri bu durumdan rahatsızlık duydu.

Esenyurt'ta bir binada düzensiz göçmenlere pansiyon olarak kiralandığı iddia edilen olayda, polis baskını sonrası bina sahibi tarafından içerideki eşyalar sokağa atıldı. Sokak sakinleri durumu rahatsızlıkla karşıladı.

EŞYALAR SON BASKININ ARDINDAN SOKAĞA ATILDI

Olay, Süleymaniye Mahallesi'nde dün yaşandı. İddiaya göre, ara sokakta bulunan 4 katlı bina sahibi tarafından düzensiz göçmenlere pansiyon olarak kiralandı. Sokak sakinlerinin de ihbarı üzerine aynı binaya 2 kez polis baskını düzenledi. Baskın sonrası göçmenler gözaltına alındı. Son baskından sonra bina içerisindeki eşyalar bina sahibi tarafından camdan sokağa atıldı.

4 katlı binayı düzensiz göçmenlere kiralayan ev sahibi, baskınlardan usanınca yüzlerce yatak ve ranzayı camdan fırlattı

MAHALLELİ DURUMDAN BİR HAYLİ RAHATSIZ

Sokakta çöp gibi duran malzemeler belediye ekipleri tarafından temizlendi. Mahalle sakinleri ise binanın bu şekilde kullanılmasından dolayı rahatsızlıklarını dile getirdi.

"BİNA KOMPLE YABANCILARA KİRALANMIŞ"

Sokak sakinlerinden Mehmet Çelik yaşanan olayları anlatarak, "Burası bir vatandaşa ait yabancı vatandaşlara kiraya veriyor. Polis baskınından sonra 2 kişi gelerek bu binayı komple boşalttı. Binada kötü şeyler olduğu söylendi. Burası 4 katlı bir bina komple yabancılara kiralanmış.100 yataklı bir barınma yeri yapılmış kamera sistemi ile donatılmış. Gelen giden geceleri geliyordu.

4 katlı binayı düzensiz göçmenlere kiralayan ev sahibi, baskınlardan usanınca yüzlerce yatak ve ranzayı camdan fırlattı

"SIFIR BİNADAN 4-5 KAMYON ÇÖP ÇIKTI"

Bu kadar eşyanın nasıl geldiğini de fark etmedik. Hayret ettik bu kadar eşya ne zaman nasıl geldi. Bina yeni yapılmıştı. Sıfır binadan 4-5 kamyon çöp çıktı. Mahalleli olarak rahatsızız aileler yaşıyor. Bizzat ben ev sahibi ile konuştuk. Sahip çık dedik, 'tamam' dedi ama maalesef bunlar yaşandı" dedi.

Kaynak: İHA

Süleymaniye Mahallesi, Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Binasını düzensiz göçmenlere kiralayan ev sahibi baskınlardan bıkınca yüzlerce yatağı camdan fırlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Binasını düzensiz göçmenlere kiralayan ev sahibi baskınlardan bıkınca yüzlerce yatağı camdan fırlattı - Son Dakika
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