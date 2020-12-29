Polis ekiplerin yabancı uyruklu şahıslara yönelik kimlik denetiminden detay görüntüler

Esenyurt'ta yabancı uyruklu şahıslara yönelik kimlik denetimi

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu şahıslara yönelik kimlik denetimi yaptı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Esenyurt Meydanı'nda yaptıkları denetimde, yabancı uyruklu şahısların pasaport, kimlik, oturma izni ve seyahat belgelerini kontrol etti.

Geçerli belge gösteremeyen 45 kişi polis merkezine götürüldü.

Şahısların emniyetteki işlemlerin ardından toplama merkezine götürüleceği öğrenildi.