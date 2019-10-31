Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta yabancı uyruklu sarhoş sürücü ortalığı karıştırdı
Son Dakika Güncel Esenyurt'ta yabancı uyruklu sarhoş sürücü ortalığı karıştırdı

Esenyurt'ta yabancı uyruklu sarhoş sürücü ortalığı karıştırdı

7 saat önce

Esenyurt'ta yabancı uyruklu sarhoş sürücü vatandaşlara ahlaksız hareketlerde bulununca darp edilmek istendi.

Esenyurt'ta yabancı uyruklu sarhoş sürücü vatandaşlara ahlaksız hareketlerde bulununca darp edilmek istendi. Arbede kısa sürede olay yerine gelen polis sayesinde büyümeden önlenirken, şüpheli polis merkezine götürüldü.

Olay, Bağlarçeşme Mahallesi Bağlarçeşme Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu sarhoş sürücü önce ters yöne girmeye çalıştığı sokaktaki tuzağa takılarak lastiklerini patlattı. Daha sonra aracından inen sürücü sağa sola küfrederek, ahlaksız davranışlarda bulundu. Vatandaşların tepkisi üzerine kısa süreli arbede yaşandı. Sürücü darp edilmek istenirken olay yerine çağrılan polis şüpheliyi gözaltına aldı. Lastikleri patlayan ve hasar gören aracın içinden içki şişesi de çıktı. Şüpheli, polis merkezine götürülürken üstünden pasaport çıkmadı. Araç ise çekici yardımı ile otoparka çekildi.

Yaşanan olay anı ise çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

(Murat Delice/İHA)

Esenyurt'ta yabancı uyruklu sarhoş sürücü ortalığı karıştırdı

Esenyurt, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 05:35 Kaynak: İHA
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