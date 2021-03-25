ESENYURT'TA YABANCI UYRUKLULARA KİMLİK KONTROLÜ.... HATIRA POZU VERİRKEN DENETİME TAKILDI - Son Dakika

ESENYURT Meydanı'nda polis ekipleri yabancı uyruklu kişilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Oturma izni olmayan ve başka şehirde olması gereken yabancı uyruklu kişiler, polis merkezine götürülürken, Nijerya uyruklu bir kişi meydanda fotoğrafçıya hatıra pozu verirken denetime takıldı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt Meydanı ve meydan çevresinde yabancı uyruklu kişileri tek tek durdurdu, pasaport ve kimlik kontrolü yaptı. Meydanda bir fotoğrafçıya hatıra pozu veren Nijerya uyruklu bir kişinin, fotoğrafı çektirmesi sonrası polis ekiplerince kontrolleri yapıldı. Bu kişinin pasaportu ve evrakları eksik çıkınca polis midibüsüne bindirildi. Fotoğrafçı, " Bana poz verdi sonra polisler aldı onu. Pasaportu yokmuş götürdüler" diye konuştu.

İzin belgesi olmayan ve evraklarında eksiklik bulunan yaklaşık 30 kişinin ilk olarak polis merkezine götürüleceği ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenildi.

Görüntü dökümü: ---------------Polis ekiplerinin Nijeryalı'yı almasıFotoğrafçıyla röportajMeydandan görüntülerPolislerden görüntüler

Pasaport ve üst aramalarından görüntü

- İstanbul