ESENYURT'TA YABANCI UYRUKLULARA YÖNELİK DENETİM - Son Dakika

ESENYURT'TA YABANCI UYRUKLULARA YÖNELİK DENETİM
29.04.2021 10:54
Esenyurt'ta polis ekipleri tarafından yapılan denetimde oturma izinleri ve pasaportları bulunmayan yabancı uyruklu 50 kişi, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine sevk edildi.
Esenyurt'ta polis ekipleri tarafından yapılan denetimde oturma izinleri ve pasaportları bulunmayan yabancı uyruklu 50 kişi, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine sevk edildi.
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yabancı uyruklu kişilere yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimlerde şüpheli görülen yabancı uyruklu kişiler durdurularak, pasaport ve oturma izinleri kontrol edildi. Yapılan kontrollerde yabancı uyruklu 50 kişinin, pasaport ve oturma izinleri olmadığı tespit edildi. Türkiye'de bulunmak için gerekli belgeleri olmayan kişiler, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine sevk edildi.
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