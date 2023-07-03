Esenyurt'ta sakatat ve derileri tütsüleyip pencere önüne koyan yabancı uyruklu şahıslar, etrafa yayılan koku nedeniyle çevredekileri canından bezdirdi

İstanbul'da en çok sığınmacının yaşadığı ilçelerden biri olan Esenyurt'ta evin içinde tütsülenip pencere önüne konulan deri ve sakatatlar sokağı ayağa kaldırdı. Yabancı uyruklu komşuları onlarla yöresel yemek yapacaktı fakat sokak sakinleri o kokuya dayanamayınca gerginlik çıktı.

"DAYANILMAZ BİR KOKU VAR"

"İki gündür çok ağır ve dayanılmaz bir koku var" diyen Bahar Demir Arslan, yabancı uyruklu komşularıyla tartışırken 3 yaşındaki kızı da apartmanın kapısının önündeydi. İddiaya göre o komşulardan biri dışarı çıkıp çocuğun kolunu sıktı.

EV SAHİBİ DEVREYE GİRDİ

Bunun üzerine genç kadın çılgına döndü, soluğu polis merkezinde aldı. Arslan, yabancı uyrukluların evden çıkarılması için imza topladı ama sadece binada yaşayanlar değil onlardan tüm sokak şikayetçi. Sonunda ev sahibi de devreye girdi. 1 aya kadar kiracıları evden çıkaracağını söyledi.