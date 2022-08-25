Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, selin esir aldığı Esenyurt'ta vatandaşla karşılıklı tartışmaya girdi - Son Dakika
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Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, selin esir aldığı Esenyurt'ta vatandaşla karşılıklı tartışmaya girdi

25.08.2022 11:52

Esenyurt'ta etkili olan sağanak yağış sonrası evler ve araçlar sular altında kaldı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, inceleme yapmak için indiği ilçede evi su altında kalan daire sahibinin, "Benim yüzümü hatırladınız mı?" sözlerine tepki göstererek, "Siyaset yapıyorsun" ifadesini kullandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıların ardından İstanbul'da yağmur yağışı etkili oldu. Esenyurt'ta da etkili olan yağış nedeni ile ilçenin farklı noktalarında su baskınları meydana geldi.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Kuvvetli yağışta, Pınar Mahallesi'nde yine aynı noktada sel meydana geldi. Birçok iş yeri ve bodrum katlarda bulunan evleri su bastı. İSKİ, itfaiye ve Esenyurt Belediyesi zabıta ekiplerinin su tahliye çalışmaları devam ederken, daire ve iş yerlerinde hasar oluştu.

Esenyurt'ta belediye başkanı ile su basan evin sahibi arasında tartışma

"BENİM YÜZÜMÜ HATIRLADINIZ MI?"

Sel sonrası bölgeye gelen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'a, mağdur olduğu belirten daire sahibi tepki gösterdi. Daha önceki selde de evi zarar gören İsmail Uyruk, Başkan Bozkurt'a "Benim yüzümü hatırladınız mı?" diyerek tepki gösterdi. İkili bir süre tartışırken Başkan Bozkurt, Uyruk'a "Siyaset yapıyorsun" dedi.

Esenyurt'ta belediye başkanı ile su basan evin sahibi arasında tartışma
YORUMLAR (2)
  • Hasan Abi: Bu beledye başkanlari hepsi kibir abidesi yav adamin canı yanmiş beni hatirladinizmi edemiş çünkü önceki yağmurda da evi su basmiş sen artıs kabadaylik yapacağina bu işlere köklü çözüm bulan vatandaş hakli siz lüks daireler de özel villalarda yaşiyonuz keyfiniz yerinde Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • süleyman hakan gökşen: siyaset yaparsa ne olur ? hakaret mi ediyor ? " beni hatırladınız mı" diye soruyor, kıvırmanın sırası değil, evet hatırladım ya da hayır hatırlamadım diye cevap verebilirsiniz... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Evini su basan yaşlı kadını itfaiye eri kucağına alarak kurtardı Evini su basan yaşlı kadını itfaiye eri kucağına alarak kurtardı Evini su basan yaşlı kadını itfaiye eri kucağına alarak kurtardı Evini su basan yaşlı kadını itfaiye eri kucağına alarak kurtardı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, selin esir aldığı Esenyurt'ta vatandaşla karşılıklı tartışmaya girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, selin esir aldığı Esenyurt'ta vatandaşla karşılıklı tartışmaya girdi - Son Dakika
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