Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, selin esir aldığı Esenyurt'ta vatandaşla karşılıklı tartışmaya girdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıların ardından İstanbul'da yağmur yağışı etkili oldu. Esenyurt'ta da etkili olan yağış nedeni ile ilçenin farklı noktalarında su baskınları meydana geldi.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Kuvvetli yağışta, Pınar Mahallesi'nde yine aynı noktada sel meydana geldi. Birçok iş yeri ve bodrum katlarda bulunan evleri su bastı. İSKİ, itfaiye ve Esenyurt Belediyesi zabıta ekiplerinin su tahliye çalışmaları devam ederken, daire ve iş yerlerinde hasar oluştu.

"BENİM YÜZÜMÜ HATIRLADINIZ MI?"

Sel sonrası bölgeye gelen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'a, mağdur olduğu belirten daire sahibi tepki gösterdi. Daha önceki selde de evi zarar gören İsmail Uyruk, Başkan Bozkurt'a "Benim yüzümü hatırladınız mı?" diyerek tepki gösterdi. İkili bir süre tartışırken Başkan Bozkurt, Uyruk'a "Siyaset yapıyorsun" dedi.