ESENYURT'TA BELEDİYE BAŞKANI İLE SU BASAN EVİN SAHİBİ ARASINDA TARTIŞMA - Son Dakika
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ESENYURT'TA BELEDİYE BAŞKANI İLE SU BASAN EVİN SAHİBİ ARASINDA TARTIŞMA

25.08.2022 12:04

ESENYURT'ta yağış sonrası yine aynı mahalle ve aynı sokakta sel oldu.

ESENYURT'ta yağış sonrası yine aynı mahalle ve aynı sokakta sel oldu. Ev su altında kalan daire sahibi ile Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt arasında tartışma yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıların ardından İstanbul'da yağmur yağışı etkili oldu. Esenyurt'ta da etkili olan yağış nedeni ile ilçenin farklı noktalarında su baskınları meydana geldi. Kuvvetli yağışta, Pınar Mahallesi'nde yine aynı noktada sel meydana geldi. Bir çok işyeri ve bodrum katlarda bulunan evleri su bastı. İSKİ, itfaiye ve Esenyurt Belediyesi zabıta ekiplerinin su tahliye çalışmaları devam ederken, daire ve işyerlerinde hasar oluştu.

Sel sonrası bölgeye gelen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'a, mağdur olduğu belirten daire sahibi tepki gösterdi. Daha önceki selde de evi zarar gören İsmail Uyruk, Başkan Bozkurt'a 'Benim yüzümü hatırladınız mı?" diyerek tepki gösterdi. İkili bir süre tartışırken Başkan Bozkurt, Uyruk'a 'Siyaset yapıyorsun" dedi.

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Kaynak: DHA

Esenyurt, Bozkurt, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ESENYURT'TA BELEDİYE BAŞKANI İLE SU BASAN EVİN SAHİBİ ARASINDA TARTIŞMA - Son Dakika

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SON DAKİKA: ESENYURT'TA BELEDİYE BAŞKANI İLE SU BASAN EVİN SAHİBİ ARASINDA TARTIŞMA - Son Dakika
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