Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta yakalanan kapkaççılar kamerada
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Esenyurt'ta yakalanan kapkaççılar kamerada

6 dakika önce

Esenyurt'ta yakalanan kapkaççılar kameradaİSTANBUL - Esenyurt'ta farklı zamanlarda kapkaç ve motosiklet hırsızlığı suçlarına karıştığı belirlenen 2 kişi tutuklanarak cezavine gönderildi.

Esenyurt'ta yakalanan kapkaççılar kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta farklı zamanlarda kapkaç ve motosiklet hırsızlığı suçlarına karıştığı belirlenen 2 kişi tutuklanarak cezavine gönderildi. Öte yandan kapkaç ve motosiklet hırsızlığı yaptığı söylenilen şüpheliler güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri bir sürede bölgede kapkaç ve motosiklet hırsızlıklarına karıştığı belirlenen 2 şüpheli kişi üzerine çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar kapsamında güvenlik kamerası görüntülerini tek tek incelendi. Ekipler yaptıkları çalışmalar kapsamında 2 şüpheliyi tespit etti. Tespit edilen şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarılan mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Öte yandan kapkaç ve motosiklet hırsızlığı yaptığı söylenilen şüpheliler güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, 2 kişi ara sokaktan geçtiği görülüyor. Görüntülerin devamında ise yine motosiklet ile yoldan kaçtıkları yer alıyor.

Esenyurt'ta yakalanan kapkaççılar kamerada

Esenyurt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


5'inci kattan merdiven boşluğuna düşen 1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti
Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 4'ü ağır 12 kişi yaralı Kocaeli'deki 16 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda 7 kişi gözaltına alındı Erzurum'da acı olay! Annesinin mezarı başında ölü bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 09:44:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta yakalanan kapkaççılar kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]