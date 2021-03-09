Yan dönen yakıt tankerini nedeni bilinmiyor - Son Dakika

Esenyurt'ta yakıt tankeri bilinmeyen bir nedenle yan döndü. Sürücü yaralanırken, kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

Olay, Esenyurt, Esenkent'te bir yakıt tankeri, bilinmeyen bir nedenle yan döndü. Yan dönen tanker trafiği kilitledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü yaralanırken, bölge de kaza nedeniyle bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. - İSTANBUL