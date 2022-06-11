Esenyurt'ta yanan dükkan küle döndü... Olay yerine gelen dükkan sahibi gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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Esenyurt'ta yanan dükkan küle döndü... Olay yerine gelen dükkan sahibi gözyaşlarına boğuldu

11.06.2022 17:15

Esenyurt'ta yanan dükkan küle döndü.

Esenyurt'ta yanan dükkan küle döndü... Olay yerine gelen dükkan sahibi gözyaşlarına boğuldu

İSTANBUL - Esenyurt'ta sabah saatlerinde mobilya ile halıların satışı ve imalatının yapıldığı dükkanda yangın çıktı. Olay yerine gelen dükkan sahibi göz yaşlarına boğulurken ayakta durmakta güçlük çekti.

Yangın sabah 08.00 sıralarında Bağlarçeşme Mahallesi'nde bulunan bir mobilya dükkanında çıktı. İmalat ve satışın yapıldığı dükkan kapalı haldeyken çıkan yangın tüm binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle dükkan ve içerisindeki eşyalar da kullanılamaz hale geldi. Dükkanın durumunu göre iş yeri sahibi ise göz yaşlarına tutamazken ayakta durmakta da güçlük çekti. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yaşanan anları anlatan bir vatandaş, "Yangın ilerledi dükkan küle döndü. Neden olduğunu bilemiyoruz. Dükkan kapalıydı" dedi. Yangına şahit olan bir diğer vatandaş ise, " Dükkan kapalıydı itfaiye de erken geldi çabuk yetişti" diye konuştu.

Esenyurt'ta yanan dükkan küle döndü... Olay yerine gelen dükkan sahibi gözyaşlarına boğuldu
Esenyurt'ta yanan dükkan küle döndü... Olay yerine gelen dükkan sahibi gözyaşlarına boğuldu
Esenyurt'ta yanan dükkan küle döndü... Olay yerine gelen dükkan sahibi gözyaşlarına boğuldu
Esenyurt'ta yanan dükkan küle döndü... Olay yerine gelen dükkan sahibi gözyaşlarına boğuldu

YORUMLAR
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Kül olan dükkanını gözyaşları içerisinde izleyen esnafın görüntüsü yürek burktu Kül olan dükkanını gözyaşları içerisinde izleyen esnafın görüntüsü yürek burktu Esenyut'ta demir fabrikasında yangın paniği Esenyut'ta demir fabrikasında yangın paniği
Kaynak: İHA

Esenyurt, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta yanan dükkan küle döndü... Olay yerine gelen dükkan sahibi gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

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