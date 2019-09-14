Esenyurt'ta yangın

Yangını kontrol altına alarak söndüren itfaiye ekipleri, binada bir süre soğutma çalışması ve duman tahliyesi yaptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, kolu yanan bir çocuk ip kullanılarak aşağıya indirildi.

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