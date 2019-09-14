Esenyurt'ta yangın

Esenyurt'ta apartmanın giriş katında çıkan yangında bir çocuk yaralandı.

Üçevler Mahallesi 920. Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katında, henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, kolu yanan bir çocuk ip kullanılarak aşağıya indirildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Alt katlarda oturan bina sakinleri dışarı çıkarken, binanın üst katlarında yaşayanları ise itfaiye ekipleri merdivenle bulundukları yerden aldı.

Yangını kontrol altına alarak söndüren itfaiye ekipleri, binada bir süre soğutma çalışması ve duman tahliyesi yaptı.

Dumandan etkilendiği belirtilen bazı vatandaşlar tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.