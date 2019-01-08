Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta Yangın: 3'ü Çocuk 7 Kişi Tahliye Edildi

Esenyurt'ta Yangın: 3'ü Çocuk 7 Kişi Tahliye Edildi

21 dakika önce

ESENYURT'ta 5 katlı bir binanın giriş katında yangın çıktı.

Esenyurt'ta Yangın: 3'ü Çocuk 7 Kişi Tahliye Edildi, System.String[]
ESENYURT'ta 5 katlı bir binanın giriş katında yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen 3 çocuk 7 kişi tahliye edildi.

Yangın, 16.40 sıralarında Esenyurt Battalgazi Mahallesi 304. Sokak'ta 5 katlı bir binanın giriş katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Daireden dumanların çıktığını gören çevredekiler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, dairede mahsur kalan 3'ü çocuk 7 kişiyi merdiven aracıyla tahliye etti. 

Tahliye edilenler sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Esenyurt Devlet hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin dumandan etkilenen bir çocuğa olay yerinde gaz maskesi taktığı görüldü.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 07:30 Kaynak: DHA

İtfaiye, Esenyurt, Güncel
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