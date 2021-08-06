Esenyurt'ta yangın 5 saat sonunda kontrol altına alındı - Son Dakika

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Esenyurt'ta bir lojistik firmasına ait depo da çıkan yangın 5 saat sonunda kontrol altına alındı. Adeta harabeye dönen fabrika drone ile havadan da görüntülendi.

Akşemsettin Mahallesi'nde saat 12.15 sıralarında bir lojistik firmasına ait depoda yangın çıkmıştı. Çıkan yangına kent genelinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının dumanları kilometrece öteden de görülmüştü. İtfaiye ekiplerinin 5 saattir müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Yangın çıkan deponun son durumu ise drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, deponun harabeye döndüğü görüldü.

(Murat Delice - Hakan Polat - Şaban Tektaş/İHA)