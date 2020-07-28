Esenyurt'ta yangın; Anneanne ile torunu öldü - Son Dakika

Esenyurt 'ta binada çıkan yangında anneanne ile 8 yaşındaki torunu hayatını kaybetti. Torunuyla birlikte hayatını kaybeden anneannenin Kurban Bayramı için dayısı ile birlikte İzmir 'den geldiği öğrenildi.

Atatürk Mahallesi 2226. Sokak'taki yangın saat 07.30 sıralarında çıktı. 4 katlı binanın bodrum katında bulunan kullanılmayan eşyalar henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Alevler büyüyerek tüm daireyi sararken, yoğun duman tüm binayı etkiledi. Mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DAİRE ÇIKIŞINDA YERE DÜŞTÜLER

Yangında bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla çıkarken bazı vatandaşlar da üst katlarda mahsur kaldı. O sırada ikinci katta oturan Şerimen ailesinin yanında İzmir'den Kurban Bayramı için ziyarete gelen anneanne Suna Urtanur ve dayı Sezer Urtanur da bulunuyordu. Dayı ile anne Elif Şerimen binadan çıkarken. Anneanne ve 8 yaşındaki torunu Ela Şerimen binadan çıkamadı. Yoğun dumandan ilerleyemeyen anneanne ile torunu dumandan etkilenerek daire çıkışında yere düştü. İçeride kalanları mahalle sakinleri kurtarmaya çalışsa da yoğun duman nedeniyle başarılı olamadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri üst katlarda mahsur kalan ve aralarında çocukların da olduğu 7 kişiyi merdivenle kurtarırken, içeri giren itfaiye ekipleri anneanne ve torununun cansız bedeniyle karşılaştı. Yangın ise kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen bina sakinleri ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yan dairede oturan ve hastaneye kaldırılan baba Uğur Temur (30) ve ile 4 yaşındaki kızı Zeynep Temur'un tedavilerinin sürdüğü baba Temur'un durumunun ağır olduğu öğrenildi. Dumandan etkilenen dayı Sezer Urtanur da hastanede tedavi altına alındı.

"BATTANİYE ÇEKİP GİRMEYE ÇALIŞTIK"Yangını görerek içeridekileri kurtarmaya çalışan mahalle sakini bir vatandaş yaşanan olayı anlattı. İçeri girmeye çalıştıklarını söyleyen mahalle sakini "Girdik ama olmadı. Ateş yüzümüze vuruyordu. Battaniye çekip girmeye çalıştık. Annesi feryat ediyordu 'çocuğum 2 metre ilerde' diye ama hiç bir şey yapamadık. Anneanne ile küçük kız gitti" diye konuştu. Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül ve Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ta olay yerine gelerek incelemelerde bulundu görevlilerden bilgi aldı. Ela Şerimen ve anneannesinin cansız bedenleri incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden Esenyurt'ta anneanne ve torunun öldüğü yangına ilişkin açıklama yapıldı. Valiliğin açıklamasında," İlçemiz Atatürk Mahallesi 226. Sokak No: 24'te bulunan beş katlı binanın giriş katında saat 08.00 sıralarında henüz tespit edilemeyen bir sebepten yangın çıkmıştır. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında aynı aileden iki (2) vatandaşımız hayatını kaybetmiş, üç (3) vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmıştır. Yaralı vatandaşlarımız 112 Acil Sağlık ekiplerimizce yapılan ilk müdahale sonrası çevre hastanelere sevk edilmiştir. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır." denildi.

- İstanbul