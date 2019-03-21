Esenyurt'ta Yangın Çıkan Dairede 3 Kişi Mahsur Kaldı
1 saat önce
Haber: Cemil ÖZDEMİR/İstanbul DHAEsenyurt'ta 4 katlı bir binanın birinci katında yangın çıkan yangında mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye ekipleri merdivenle kurtardı.
Haber: Cemil ÖZDEMİR/İstanbul DHA
Esenyurt'ta 4 katlı bir binanın birinci katında yangın çıkan yangında mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye ekipleri merdivenle kurtardı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu.
Talatpaşa Mahallesi 1000 sokak üzerinde 4 katlı bir binanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yangında içeride bulunan 3 kişi mahsur kaldı. İtfaiye, içeride mahsur kalan 3 kişiyi merdiven aracıyla kurtardı. Yangın, itfaiyenin yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu.
Görüntü Dökümü:
(CEP TELEFONU)
-Binadan dumanların yükselmesi
-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
-Binanın içinden görüntüler
-Genel ve Detaylar
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 04:04 Kaynak: DHA
İlk Kez Hintli Bir Hava Yolu Şirketi İstanbul Uçuşlarına Başladı
Binali Yıldırım'dan Görevi Bırakan Gökçek ve Topbaş'la İlgili Tek Cümlelik Yorum
İmamoğlu Halkalı'da Nevruz Ateşinin Üzerinden Atladı
Düğün Konvoyunun Önünü Kesen Vatandaşlara, Sahte Para Verdiler