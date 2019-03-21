Esenyurt'ta Yangın Çıkan Dairede 3 Kişi Mahsur Kaldı
1 saat önce
ESENYURT'ta 4 katlı bir binanın birinci katında yangın çıkan yangında mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye ekipleri merdivenle kurtardı.
ESENYURT'ta 4 katlı bir binanın birinci katında yangın çıkan yangında mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye ekipleri merdivenle kurtardı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu.
Talatpaşa Mahallesi 1000 sokak üzerinde 4 katlı bir binanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yangında içeride bulunan 3 kişi mahsur kaldı. İtfaiye
, içeride mahsur kalan 3 kişiyi merdiven aracıyla kurtardı. Yangın, itfaiyenin yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 04:23 Kaynak: DHA
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