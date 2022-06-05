Esenyurt'ta yangın çıkan rezidansta mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Esenyurt'ta yangın çıkan rezidansta mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı

05.06.2022 12:28
Esenyurt'ta yangın çıkan rezidansta mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı

İstanbul Esenyurt'ta yangın çıkan rezidansta mahsur kalan 15 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İstanbul Esenyurt'ta yangın çıkan rezidansta mahsur kalan 15 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Piri Reis Mahallesi'ndeki bir rezidansın 6. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 15 kişi, itfaiye görevlilerince kurtarıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla söndürülen yangın hasara yol açtı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta yangın çıkan rezidansta mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı - Son Dakika

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