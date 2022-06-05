Alınan bilgiye göre, Piri Reis Mahallesi'ndeki bir rezidansın 6. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Esenyurt'ta yangın çıkan rezidansta mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı - Son Dakika

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