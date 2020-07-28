Esenyurt'ta yangın faciası: Anneanne ve torunu hayatını kaybetti - Son Dakika

İstanbul Esenyurt'ta bir binanın bodrum katında sabah saatlerinde çıkan yangında anneanne ve torunu hayatını kaybetti. Ailenin diğer üyeleri ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerinde incelemesi devam ediyor.

Yangın, Atatürk Mahallesi 2216 sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın bodrum katında sabaha saatlerinden çıktı. İşe giden vatandaşlar bodrum katın pencerelerinden dumanların çıktığını görünce durumu, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada dairede yaşayan ailenin bazı üyeleri kendi imkanları ile kurtuldu. Bazı kişilerin çıkması için ise komşular seferber oldu. Yangın sonrasında yapılan kontrollerde daireden anneanne ve torununun cansız bedenine ulaşıldı. Cesetler kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaralı olarak kurtarılan aile üyeleri ise ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırıldı. İlk incelemelere göre yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. Polis ekiplerinin yangının meydana geldiği dairede incelemesi devam ediyor.

Yangın dolayısı ile içeri giremediğini belirten bir vatandaş, "İki kişi kaybettik. Annesi feryat ediyordu. Bir şey yapamadık. Çok üzgünüm" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL