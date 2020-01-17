ESENYURT'TA YANGIN, MAHSUR KALANLAR KURTARILDI (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel ESENYURT'TA YANGIN, MAHSUR KALANLAR KURTARILDI (1) - Son Dakika

ESENYURT'TA YANGIN, MAHSUR KALANLAR KURTARILDI (1)

6 saat önce

Alper KORKMAZ/ ESENYURT'ta apartmanın çatı katı ve çatısında yangın çıktı.

ESENYURT'TA YANGIN, MAHSUR KALANLAR KURTARILDI (1), System.String[]

Alper KORKMAZ/ ESENYURT'ta apartmanın çatı katı ve çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çatı katında mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Ekiplerin yangına müdahalesi

-Genel ve detaylar


Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:58 Kaynak: DHA
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