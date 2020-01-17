Esenyurt'ta yangın, mahsur kalanlar kurtarıldı (1) - Son Dakika

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Esenyurt'ta yangın, mahsur kalanlar kurtarıldı (1)
6 saat önce
Alper KORKMAZ/ ESENYURT'ta apartmanın çatı katı ve çatısında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:00 Kaynak: DHA
Alper KORKMAZ/ ESENYURT'ta apartmanın çatı katı ve çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çatı katında mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
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