Esenyurt'ta yangın, mahsur kalanlar kurtarıldı (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esenyurt'ta yangın, mahsur kalanlar kurtarıldı (1) - Son Dakika

Esenyurt'ta yangın, mahsur kalanlar kurtarıldı (1)

6 saat önce

Alper KORKMAZ/ ESENYURT'ta apartmanın çatı katı ve çatısında yangın çıktı.

Esenyurt'ta yangın, mahsur kalanlar kurtarıldı (1), System.String[]

Alper KORKMAZ/ ESENYURT'ta apartmanın çatı katı ve çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çatı katında mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:00 Kaynak: DHA
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