Esenyurt'ta yangın, mahsur kalanlar kurtarıldı - Son Dakika

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Esenyurt'ta yangın, mahsur kalanlar kurtarıldı
6 saat önce
ESENYURT'TA YANGIN, MAHSUR KALANLAR KURTARILDI (görüntüler toplu)Alper KORKMAZ/ ESENYURT'ta apartmanın çatı katı ve çatısında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:07 Kaynak: DHA
ESENYURT'TA YANGIN, MAHSUR KALANLAR KURTARILDI (görüntüler toplu)
Alper KORKMAZ/ ESENYURT'ta apartmanın çatı katı ve çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çatı katında mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
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