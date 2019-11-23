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ESENYURT'TA YANGIN, MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI (1)

6 saat önce

Alper KORKMAZ/İSTANBUL DHAESENYURT'ta binada çıkan yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı.

ESENYURT'TA YANGIN, MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI (1), System.String[]

Alper KORKMAZ/İSTANBUL DHA

ESENYURT'ta binada çıkan yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı. Esenyurt'ta bulunan bir apartmanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle üst katlarda oturanlar mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri mahsur kalanları merdiven uzatarak, tahliye etti.  Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.


Esenyurt, İtfaiye, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 03:35 Kaynak: DHA
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