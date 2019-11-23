Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta yangın, mahsur kalanları itfaiye kurtardı (1)
Son Dakika Güncel Esenyurt'ta yangın, mahsur kalanları itfaiye kurtardı (1) - Son Dakika

Esenyurt'ta yangın, mahsur kalanları itfaiye kurtardı (1)

6 saat önce

Alper KORKMAZ/İSTANBUL DHAESENYURT'ta binada çıkan yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı.

Esenyurt'ta yangın, mahsur kalanları itfaiye kurtardı (1), System.String[]

Alper KORKMAZ/İSTANBUL DHAESENYURT'ta binada çıkan yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı.

Esenyurt'ta bulunan bir apartmanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle üst katlarda oturanlar mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri mahsur kalanları merdiven uzatarak, tahliye etti.  Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.


Esenyurt, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 03:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Babasının PKK saldırısında kaybeden TRT muhabiri Terör Kurbanları Kongresi'nin kapanış manifestosunu gözyaşları içinde okudu
Fahrettin Altun'dan "Beştepe'ye giden İnce" iddiasına ilişkin açıklama: Gerçeği yansıtmıyor Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan Talat Atilla'nın "Haberi CHP liderine doğrulattım" iddiasına yanıt: Talat Atilla'yı yedi yıldır görmüyorum Manisa'da yüzeye çıkan balıkları tutan vatandaşlara uyarı: Bu balıkları yemeyin

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 21:44:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta yangın, mahsur kalanları itfaiye kurtardı (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]