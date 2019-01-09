Esenyurt'ta Yangın Paniği (1)
17 dakika önce
Esenyurt Atatürk mahallesinde 5 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı.
Esenyurt Atatürk
mahallesinde 5 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Apartmanda mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı. Üst katta kalan bazı apartman sakinleri ise itfaiye merdiveni ile kurtarıldı. Dumandan etkilenen yaşlı bir kadın ambulansla hastaneye götürüldü.
Görüntü dökümü:
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-olay yeri
- İtfaiye
ekiplerinin kurtarma çalışmaları
-Ambulansın görüntüsü
-Genel ve detaylar - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:45 Kaynak: DHA
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