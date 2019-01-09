Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta Yangın Paniği (1)

Esenyurt'ta Yangın Paniği (1)

17 dakika önce

Esenyurt Atatürk mahallesinde 5 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı.

Esenyurt'ta Yangın Paniği (1), System.String[]


Esenyurt Atatürk mahallesinde 5 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Apartmanda mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı. Üst katta kalan bazı apartman sakinleri ise itfaiye merdiveni ile kurtarıldı. Dumandan etkilenen yaşlı bir kadın ambulansla hastaneye götürüldü.

Görüntü dökümü:

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-olay yeri

- İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları

-Ambulansın görüntüsü

-Genel ve detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:45 Kaynak: DHA

İtfaiye, Esenyurt, Güncel
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