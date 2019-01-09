Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta Yangın Paniği -2

Esenyurt'ta Yangın Paniği -2

1 saat önce

ESENYURT'ta bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

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ESENYURT'ta bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Binada mahsur kalan bazı vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarılırken, dumandan etkilenen bir kişi ambulansla hastaneye götürüldü. 

Yangın Atatürk Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binada meydana geldi.  Binanın bodrum katında kullanılmayan eşyaların olduğu bölümde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın nedeniyle apartmanı duman sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bina ve mahalle sakinleri büyük panik yaşadı.  

 

DEMİR PARMAKLIKLARI KIRDILAR 

İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşana kadar  vatandaşlar içeride kalanları kurtarmak için binanın arka tarafında bulunan demir parmaklıkları kırdı. İçeri giren vatandaşlar mahsur kalan bir kişiyi dışarı çıkardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, üst katlarda mahsur kalan kalan yaşlı bir kadın ve iki çocuk, merdiven aracı yardımıyla aşağı indirdi. Büyük korku yaşayan çocuklar o sırada yangından habersiz şekilde eve babalarına sarılarak ağladı. Çocukların babası Sertaç Seyhan, durumlarının iyi olduğunu söyledi. Ambulansa alınan çocuklar sağlık ekiplerince kontrol edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen bir bina sakini kadın ambulansla hastaneye götürüldü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:43 Kaynak: DHA

İtfaiye, 3. Sayfa
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