ESENYURT'TA YANGIN TÜPÜ HIRSIZI KAMERADA - Son Dakika

ESENYURT'ta bir binaya iki kez gelen şüpheli, her biri 10 kilo ağırlığında olan 5 yangın tüpünü çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Hırsızlık, geçen cuma günü saat 19.30 sıralarında Pınar Mahallesi'ndeki bir binada meydana geldi. Binanın önüne geldikten sonra rastgele bir evin kapısını çalan şüpheli, kapının açılması üzerine içeri girdi. Güvenlik kameraları ile kaydedilen hırsızlık olayında rahat tavırlarıyla dikkat çeken şüpheli yangın tüplerini alarak binadan ayrıldı. Her biri 10 kilo ağırlığındaki tüplerden ilk seferde 3, ikinci seferde 2 tüpü alan şüpheli, kayıplara karıştı. Bina yöneticisi Vahit Aktay, Esenyurt'taki hırsızlardan bıktıklarını belirtirken, Burası, doğal gazlı bina. Allah korusun bir yangın çıkarsa itfaiye gelene kadar insanlar yanar ölür. Bu işe bir çare bulunsun dedi. Aktay, güvenlik kamerası görüntülerini polise teslim ederken, şüphelinin yakalanmasını ve çalınan 5 yangın tüpünün bulunmasını istedi.