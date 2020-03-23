ESENYURT'TA YANGINDA 2 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika

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itfaiye, polis ve sağlık ekipleri

Esenyurt 'ta 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında 2 kişi yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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