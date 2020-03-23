Esenyurt'ta yangında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta yangında 2 kişi yaralandı

6 saat önce

ESENYURT'ta 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

Esenyurt'ta yangında 2 kişi yaralandı, System.String[]
ESENYURT'ta 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında 2 kişi yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yunus Emre Mahallesi Ceylan Caddesi'nde 4 katlı binanın deposunda saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polisler çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangında birisi ağır, iki Suriyeli yaralandı. Vücutlarında yanıklar oluşan yaralılar, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Polis ve itfaiye yangın hakkında inceleme başlattı.(FOTĞRAF)


- İstanbul
İtfaiye, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 08:23 Kaynak: DHA

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