Esenyurt'ta Yangında Can Pazarı (2)
17 dakika önce
Esenyurt Fatih Mahallesi Ünverdi Caddesi üzerindeki 5 katlı bir apartmanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Esenyurt Fatih Mahallesi
Ünverdi Caddesi üzerindeki 5 katlı bir apartmanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Apartman sakinleri yoğun duman nedeniyle dışarı çıkamadı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri binada mahsur kalan vatandaşları merdiven yardımıyla kurtarı. Kurtarılan 12 kişiden 6'sı ambulanslarla hastaneye kaldırılırke, diğer 6 kişi sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:00 Kaynak: DHA
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