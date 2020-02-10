Esenyurt'ta yangında mahsur kalan anne ve bebeği kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esenyurt'ta yangında mahsur kalan anne ve bebeği kurtarıldı - Son Dakika

Esenyurt'ta yangında mahsur kalan anne ve bebeği kurtarıldı

7 saat önce

Esenyurt'ta 4 katlı bir apartmanda çıkan yangında aralarında bir anne ve bebeğin de olduğu çok sayıda kişi mahsur kaldı.

Esenyurt'ta yangında mahsur kalan anne ve bebeği kurtarıldı, System.String[]

Esenyurt'ta 4 katlı bir apartmanda çıkan yangında aralarında bir anne ve bebeğin de olduğu çok sayıda kişi mahsur kaldı. Dumanlar arasındaki eve giren itfaiye üst kattaki vatandaşlara, "Herkes nefes alacağı yerlere geçsin" diyerek seslendi.

Yangın, Fatih Mahallesi 872. Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın 2'nci katındaki dairede yaşandı. Çıkış nedeni henüz belli olmayan yangının dumanları kısa sürede bütün apartmanı sardı. Aralarında bebek ve çocukların olduğu çok sayıda kişi binada mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdiven aracılığıyla bir yandan mahsur kalanlara ulaşırken, diğer yandan yangının çıktığı dairede söndürme çalışması gerçekleştirdi. Binanın son katında bulunan dairede mahsur kalan anne ve bebeği de itfaiye ekiplerince merdiven aracılığıyla kurtarıldı. Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenmemek için arka camlara çıkan vatandaşlar büyük panik ve korku yaşadı. Yangının çıktığı kata ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, bir itfaiye eri vatandaşlar "Sakin olun yangın söndü, rahat nefes alacağınız bir yere geçin" diye seslendi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. 112 ekipleri dumandan etkilenen anne ve bebeğine ambulansta ilk müdahaleyi yaparken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayı gören bir vatandaş, "Yangının neden çıktığını bilmiyoruz, sesler vardı. Çocuklar çatıya çıkmıştı. İçeride insanlar var. itfaiye onları kurtarmaya çalışıyor. Henüz belli değil neden çıktığı" dedi.

Yangının kesin çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin çalışmalarından sonra belirlenecek.

(Murat Delice - Furkan Tan/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 07:20 Kaynak: İHA
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