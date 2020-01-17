Esenyurt'ta yangında mahsur kalan çocukları ağaca tırmanıp kurtardılar - Son Dakika

Esenyurt'ta 3 katlı binanın çatısında çıkan yangında alt katlarda mahsur kalan çocuklar vatandaşlar bina önündeki ağaca tırmanarak kurtardı.

Yangın sabah saatlerinde Ardıçlı Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın çatısında çıktı. 3 katlı binanın çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler tüm çatıyı sarması üzerine vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

EVDE YALNIZLARDI, AĞACA TITMANIP KURTARDILAR

Annelerinin büyük kardeşlerini okula karne almaya götürdüğü için evde yalnız oldukları öğrenilen iki kardeş yoğun duman nedeniyle dışları çıkamadı. Bina da mahsur kalan ve korku içinde balkona çıkarak kurtarılmayı bekleyen çocukların yardımına mahalle sakinleri ve esnaf yetişti. Bina önünde bulunan ağaca ve elektrik direğine tırmanan vatandaşlar mahsur kalan 2 çocuğu kurtararak olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim etti. Bir diğer çocukta yine vatandaşlar tarafından binadan çıkarıldı. Diğer bina sakinleri de kendi imkanlarıyla binayı terketti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Dumandan etkilen ve binadan kurtarılan 3 çocuk ve yine binadan kendi imkanlarıyla çıkan 2 çocuk ambulanslara alınarak oksijen verildi.

"AĞACA TIRMANIP ALDIK "

Çocukları kurtaran esnaf Harun Kılıç, "Ağaca tırmanıp çocukları aşağı aldık. Sonra da itfaiye geldi. Çocuklar balkondaydı dumanın içerisinde zor görünüyorlardı. Ağaca tırmandık aldık çocukları" diye konuştu.