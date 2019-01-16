Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta Yangında Mahsur Kalanları İtfaiye Ekipleri Kurtardı

Esenyurt'ta Yangında Mahsur Kalanları İtfaiye Ekipleri Kurtardı

25 dakika önce

Esenyurt Hürriyet Mahallesi Üveyik Sokak üzerinde bulunan beş katlı bir apartmanın asansör boşluğunda saat 16.15'te yangın çıktı.

Esenyurt'ta Yangında Mahsur Kalanları İtfaiye Ekipleri Kurtardı, System.String[]


Esenyurt Hürriyet Mahallesi Üveyik Sokak üzerinde bulunan beş katlı bir apartmanın asansör boşluğunda saat 16.15'te yangın çıktı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangını gören apartman sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Apartmandan bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla çıkmayı başarırken, duman yüzünden üst katlarda 5 kişi mahsur kaldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, itfaiye merdiveniyle 5 kişiyi kurtardı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye apartmanda duman tahliyesi yaptı. 

Görüntü dökümü:

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- İtfaiye ekipleri

-Apartmandan çıkan dumanlar

-Vatandaşların görüntüsü

-İtfaiyenin mahsur kalanları kurtarması

-Genel ve detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:00 Kaynak: DHA

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