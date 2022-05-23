İSTANBUL ? ESENYURT'TA YANGINDA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
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İSTANBUL ? ESENYURT'TA YANGINDA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI

23.05.2022 10:51

? ESENYURT'ta, 4 katlı apartmanın zemin katında çıkan yangında mahsur kalan 6 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

? ESENYURT'ta, 4 katlı apartmanın zemin katında çıkan yangında mahsur kalan 6 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Yangında yaralanan bir engelli hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt Pınar Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın zemin katında sabah saatlerinde elektrik prizinden dumanlar yükselmeye başladı. Yoğun duman nedeni ile üst katlarındaki evlerinden çıkamayan 6 kişi, mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, mahsur kalan 6 kişiyi kurtardı. Kurtarılanlardan engelli Ali Hüseyin, hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Can kaybının yaşanmadığı yangında daire hasar gördü.

İSTANBUL ? ESENYURT'TA YANGINDA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI
İSTANBUL ? ESENYURT'TA YANGINDA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI
İSTANBUL ? ESENYURT'TA YANGINDA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI
İSTANBUL ? ESENYURT'TA YANGINDA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI
İSTANBUL ? ESENYURT'TA YANGINDA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI
İSTANBUL ? ESENYURT'TA YANGINDA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI
İSTANBUL ? ESENYURT'TA YANGINDA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI
İSTANBUL ? ESENYURT'TA YANGINDA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI
İSTANBUL ? ESENYURT'TA YANGINDA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI

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Kaynak: DHA

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