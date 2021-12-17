Son dakika... Esenyurt'taki yangında hayatını kaybeden 4 çocuk gözyaşları içinde defnedildi - Son Dakika

Esenyurt'taki yangında hayatını kaybeden 4 çocuk gözyaşları içinde defnedildi

İSTANBUL - Esenyurt'ta 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında ölen 4 çocuğun cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Anne ve aile yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Esenyurt'ta Üçevler Mahallesi 887. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın bodrum katındaki Suriye uyruklu ailenin yaşadığı dairede çıkan yangında, anne yanına bir çocuğunu alarak kendini dışarı atarak yardım istemiş, geriye kalan 4 çocuğu ise alevlerin arasında kalarak can vermişti. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmiş, sağlık ekipleri ise dairede kalan Ahmet (10), Besme (9), Şahin ve Selva Al Hammud isimli çocuklar hayatlarını kaybettiğini belirlemişti. Hayatını kaybeden 4 çocuğun cenazesi ise incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemenin ardından çocukların cenazeleri aileye teslim edilmişti.

Cenazeye yaralı kurtulan anne Fatma Al Hammud ile aile yakınları katıldı.

Cenazeler gözyaşları içinde Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Hacı Mustafa Güllü Camisi'ne getirildi. Burada helallik alındıktan sonra çocukların cenaze namazları tek tek kılındı. Namazın ardından cenazeler, gözyaşları içinde Silivri Gümüşyaka Mezarlığına götürülerek defnedildi.