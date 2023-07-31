Esenyurt'ta yapılan denetimlerde 16 silah ele geçirildi, 86 kişi yakalandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta yapılan denetimlerde 16 silah ele geçirildi, 86 kişi yakalandı

31.07.2023 09:10

Esenyurt'ta tekel bayisinde işlenen cinayet ve artan asayiş olayları sebebiyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan asayiş ve huzur denetimlerinde 16 silah ele geçirildi ve aranması olan 86 kişi yakalandı. Denetimlerde ayrıca uyuşturucu madde ve fişekler de bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta son olarak tekel bayisinde işlenen cinayet ve artan asayiş olayları sebebiyle ilçe genelinde dün gece saatlerinde 2 bin 112 polisin katıldığı asayiş ve huzur denetimi yaptı. Denetimde 16 silah ve 213 gram uyuşturucu ele geçirildi. Aranan 86 kişi de yakalandı.

Esenyurt'ta geniş çapta denetim! 16 silah ele geçirildi, aranan 86 kişi yakalandı

DRON VE HELİKOPTER DE EŞLİK ETTİ

Denetimlere 6 dron ve polis helikopteri de havadan destek verdi. Durdurulan araçlar ve yayalar tek tek aranırken, vatandaşlara yönelik Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Denetim kapsamında, 28 bin 890 şüpheli sorgulanırken, kesinleşmiş hapis cezası olan 10 kişi olmak üzere toplam 86 aranan şüpheli ile 54 yoklama kaçağı yakalandı.

Esenyurt'ta geniş çapta denetim! 16 silah ele geçirildi, aranan 86 kişi yakalandı

ARAÇ VE İŞLETMELER DE DENETLENDİ

Öte yandan 4 bin 035 araç sorgulanırken, 354 araca trafik yönünden 472 bin 835 lira cezai işlem uygulanarak 10 araç trafikten men edildi. Kurallara uymayan 18 işletmeye ise idari işlem yapıldı. Ayrıca yapılan aramalarda, 16 silah ile bir miktar fişek, 213,47 gram uyuşturucu madde ile bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Esenyurt'ta geniş çapta denetim! 16 silah ele geçirildi, aranan 86 kişi yakalandı
Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Nuray Yigit: esenyurt zaten çığrından çıktı asayiş fazlalaştırılmalı Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Esenyurt'ta yapılan denetimlerde 16 silah ele geçirildi, 86 kişi yakalandı - Son Dakika
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