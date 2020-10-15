Esenyurt'ta yapılan kontrollerde uyuşturucu satıcısı yakalandı - Son Dakika

Esenyurt'ta yapılan kontrollerde uyuşturucu satıcısı yakalandı

15.10.2020 10:29

Esenyurt'ta Yıldırım Ekipler Amirliğine bağlı polislerin yaptığı kontrollerde uyuşturucu satıcısı yakalandı.

Esenyurt'ta Yıldırım Ekipler Amirliğine bağlı polislerin yaptığı kontrollerde uyuşturucu satıcısı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Yıldırım Ekipler Amirliğine bağlı polisler, akşam saatlerinde devriye sırasında Nazım Hikmet Bulvarı 1997 Sokak'taki metruk bir binayı kontrol etti.

Binadaki 5 kişinin üst aramasında yaklaşık 50 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Emniyete götürülen şüphelilerin ifadelerinde A.K'nin diğer 4 kişiye uyuşturucu sattığı belirlendi. 4 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, A.K. emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi.

Esenyurt'ta yapılan kontrollerde uyuşturucu satıcısı yakalandı
Esenyurt'ta yapılan kontrollerde uyuşturucu satıcısı yakalandı
Esenyurt'ta yapılan kontrollerde uyuşturucu satıcısı yakalandı
Esenyurt'ta yapılan kontrollerde uyuşturucu satıcısı yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta yapılan kontrollerde uyuşturucu satıcısı yakalandı - Son Dakika

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