ESENYURT'TA YARALADIKLARI KİŞİYİ OTOMOBİLİN BAGAJINA KOYUP KAÇTILAR - Son Dakika
Son Dakika Güncel ESENYURT'TA YARALADIKLARI KİŞİYİ OTOMOBİLİN BAGAJINA KOYUP KAÇTILAR - Son Dakika

ESENYURT'TA YARALADIKLARI KİŞİYİ OTOMOBİLİN BAGAJINA KOYUP KAÇTILAR

15 dakika önce

Esenyurt'ta yüzleri maskeli iki kişi, ateş açarak yaraladıkları Suriye uyruklu kişiyi otomobilin bagajına koyarak olay yerinden uzaklaştı.

ESENYURT'TA YARALADIKLARI KİŞİYİ OTOMOBİLİN BAGAJINA KOYUP KAÇTILAR, System.String[]

Esenyurt'ta yüzleri maskeli iki kişi, ateş açarak yaraladıkları Suriye uyruklu kişiyi otomobilin bagajına koyarak olay yerinden uzaklaştı. Polis, kaçan kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Merkez Mahallesi 1146 Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu Hüseyin E., evinin önünde otomobilinden indiği sırada, kimliği belirsiz iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yüzleri maskeli şüpheliler, bacağından yaraladıkları Suriyeli kişiyi olay yerine geldikleri otomobilin bagajına koyup kaçtılar. Saldırıyı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Silahlı saldırının yaşandığı sokağa gelen olay yeri inceleme ekipleri, incelemelerde bulundu. Öte yandan, saldırı haberini alan aile, olay yerine gelerek gözyaşı döktü. Polis kaçan otomobili bulmak için çalışma başlattı.

SALDIRGANLARIN KAÇIŞ ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Yaraladıkları Suriyeliyi otomobilin bagajına koyan saldırganların kaçış anı bir mahalleli tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerden saldırganların park halindeki otomobillere vurarak sokaktan kaçtığı görülüyor.

Mahalle sakini Mustafa Gençer, "Burada oturan bir arkadaş. Beyaz bir otomobil geliyor. Alışveriş yaptıktan sonra eve girerken otomobilden inip arkadaşı vuruyorlar. Kaç kişi yaptıklarını bilmiyoruz ama sürükleyip araca götürdüklerini biliyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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CEP TELEFONU

Saldırganların kaçış anı

AKTÜEL

Polis ekipleri

Ekiplerin incelemeleri

Sokakta toplanan vatandaş

Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
Esenyurt, Suriye, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:39 Kaynak: DHA
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