ESENYURT'TA YARALI İFADE VERİNCE CİNAYET AYDINLANDI - Son Dakika
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ESENYURT'TA YARALI İFADE VERİNCE CİNAYET AYDINLANDI

6 saat önce

ESENYURT'ta, sokakta boğazından bıçaklanmış halde bulunarak hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımdaki tedavisi sonrası bilinci açılan kişinin polise ifade vermesiyle cinayet aydınlatıldı.

ESENYURT'TA YARALI İFADE VERİNCE CİNAYET AYDINLANDI, System.String[]

ESENYURT'ta, sokakta boğazından bıçaklanmış halde bulunarak hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımdaki tedavisi sonrası bilinci açılan kişinin polise ifade vermesiyle cinayet aydınlatıldı. Yaralının verdiği ifadeyle harekete geçen ekipler Öldürüldükten sonra kanala atılan cesedi, sürüklenerek geldiği Beylikdüzü sahilde buldu. Olayın şüphelileri 1'i kadın 3 kişi, polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Talatpaşa Mahallesi 1039 Sokak üzerinde 1 Ocak günü saat 22.10'da bir kişiyi boğazında bıçaklanmış halde görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Türkmenistan uyruklu, yaralı Arslan K.(23)'yı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Arslan K. yoğun bakımda tedavi altına alındı.

İFADE İÇİN BİLİNCİNİN AÇILMASINI BEKLEDİLER

Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ifadesini alıp olayı aydınlatmak için Arslan K.'nin bilincinin açılmasını bekledi. Tedavinin 3'üncü gününde bilinci açılan Arslan K., polis ekiplerine başından geçenleri anlattı.  Arslan K., Talatpaşa Mahallesi 1043 Sokak'taki evde hakaret nedeniyle 5 arkadaş birbirleriyle kavga ettiklerini, o sırada kendisi ve Özbekistan uyruklu Olimbey O.(23)'nun bıçaklandığını, Olimbey O.'nun evde öldüğünü, kendisinin ise yaralı olarak evden çıkıp kaçmayı başardığını söyledi.

CESET BEYLİKDÜZÜ SAHİLDE BULUNDU

Arslan K. bu ifadeleri verirken, 3 Ocak günü Olimbey O.'nun cesedi Beylikdüzü sahilde bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin ceset üzerinde yaptıkları incelemede, Olimbey O.'nun karnından bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.

CESEDİ ATIK SU KANALINA ATMIŞLAR

Bunun üzerine ekipler düzenledikleri operasyonla, Türkmenistan uyruklu Bartalav T.(44), eşi Roza T.(44) ile Özbekistan uyruklu Cammal C.(35) yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete getirilerek sorgulamaları yapılan şüpheliler, cinayeti itiraf etti. Şüphelilerin, olay günü aralarında kavga ederlerken Bartalav T.'nin bıçaklama olayını gerçekleştirdiği, eşi ve diğer şüphelinin ona yardım ettiklerini anlattıkları öğrenildi. Şüphelilerin ayrıca, Olimbey O.'nun cesedini çöp tenekesine koyup, evden yaklaşık 200 metre uzaklıktaki atık su kanalına attıklarını söyledikleri belirtildi. Cesedin, kanalda Beylikdüzü sahile kadar sürüklendiği değerlendiriliyor. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, dün sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü

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-Olayın gerçekleştiği ev

-İnceleme yapan ekipler

-Cesedin taşındığı konteyner

-Atık su kanalından görüntü

-Şüphelilerin emniyetten çıkışları

-Ölen Olimbey un fotoğrafı


Beylikdüzü, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 09:53 Kaynak: DHA
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