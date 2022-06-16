Esenyurt'ta yaşadığı evin penceresinden düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti; O anlar güvenlik kamerasında - Son Dakika
Üye Girişi

Esenyurt'ta yaşadığı evin penceresinden düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti; O anlar güvenlik kamerasında

16.06.2022 23:47
Esenyurt'ta yaşadığı evin penceresinden düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti; O anlar güvenlik kamerasında

ESENYURT'ta, annesinin sağlık ocağına gittiği sırada evde tek başına olan 2 yaşındaki İkranur Yeter, 3'üncü kattaki pencereden düşerek hayatını kaybetti.

ESENYURT'ta, annesinin sağlık ocağına gittiği sırada evde tek başına olan 2 yaşındaki İkranur Yeter, 3'üncü kattaki pencereden düşerek hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Mehterçeşme Mahallesi'nde yaşandı. Annesinin sağlık ocağına giderek evde tek bıraktığı 2 yaşındaki İkranur Yeter, 3'üncü kattaki apartman dairelerinin penceresine çıktı. Pencereden sarkan küçük kız, bir süre sonra dengesini kaybederek yere düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Yeter'i hastaneye kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük kız, kaldırıldığı hastaneye hayatını kaybetti. Yeter'in düştüğü anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Esenyurt'ta yaşadığı evin penceresinden düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti; O anlar güvenlik kamerasında
Esenyurt'ta yaşadığı evin penceresinden düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti; O anlar güvenlik kamerasında
YORUMLAR
500
Esenyurt'ta pencereden düşen çocuk hayatını kaybetti...O anlar kamerada Esenyurt'ta pencereden düşen çocuk hayatını kaybetti...O anlar kamerada Otomobille gelen hırsızlar 50 bin liralık motosikleti çaldı; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı Otomobille gelen hırsızlar 50 bin liralık motosikleti çaldı; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta yaşadığı evin penceresinden düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti; O anlar güvenlik kamerasında - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:44 polise yumruk atan DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in fezlekesi Meclis Başkanlığı'na ulaştı
23:29 Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner'den Bülent Arınç'a tepki: İsmini duymak istemiyoruz, yeter artık
23:25 Binlerce vatandaş Manga, Fatma Turgut ve Sefo'nun konseri için uzun kuyruklar oluşturdu
22:39 Ali Dağı'ndan atlayış yaptıktan sonra havada çarpışan iki paraşütçü yaralandı
22:53 Uğurcan Çakır, Avrupa yolcusu! Menajerinin açıkladığı bonservis ise hayal kırıklığı yarattı
22:21 İstanbul'da YKS'ye girecek öğrenci ve sınav görevlileri için toplu ulaşım hafta sonu ücretsiz olacak
21:55 Sağlık çalışanlarının mali haklarını düzenleyen ve emekli maaşlarında iyileştirmeler içeren kanun teklif Meclis'te kabul edildi
21:43 Fenerbahçe'ye transferi söz konusuydu! Bruno Henrique ağır sakatlık geçirdi
19:26 Ağbaba İzmir'deki vatandaşlarla bir araya geldi: 10 liralık kahve aldım, eskiden 10 liralık alıyorduk, koca kavanozum doluyordu
21:00 TFF'de yeni gelişme! Tahkim Kurulu'nda başkan Murat Balcı ve üyeler istifalarını sundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 23:58:43. #1.13#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta yaşadığı evin penceresinden düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti; O anlar güvenlik kamerasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement