ESENYURT'TA YASAK AŞK İDDİASI SATIRLI SİLAHLI KAVGA ÇIKARDI - Son Dakika
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ESENYURT'TA YASAK AŞK İDDİASI SATIRLI SİLAHLI KAVGA ÇIKARDI

11.09.2022 11:28
ESENYURT'TA YASAK AŞK İDDİASI SATIRLI SİLAHLI KAVGA ÇIKARDI

ESENYURT'ta amcasının eşiyle yasak ilişki yaşadığını öğrendiği kuzeni Adem A.'ya şantaj yaptığı öne sürülen Recep A., daha fazla para talebine olumsuz cevap alınca, ikili arasında tartışma yaşandı.

ESENYURT'ta amcasının eşiyle yasak ilişki yaşadığını öğrendiği kuzeni Adem A.'ya şantaj yaptığı öne sürülen Recep A., daha fazla para talebine olumsuz cevap alınca, ikili arasında tartışma yaşandı. Diğer aile üyelerine de yansıyan olay, satır ve bir kurusıkı tabancanın kullanıldığı sokak kavgasına dönüştü. Çevik kuvvet ekiplerinin sevk edildiği olayda, taraflar gözaltına alındı. Karakolda ifadeleri alınan 2'si kadın 5 kişi serbest bırakılırken, Hasan A., adliyeye sevk edildi.

Esenyurt Hürriyet Mahallesi'nde 2 Eylül Cuma günü akşam saatlerinde kavga çıktığı ihbarı yapıldı. Aynı aileden 5 kişinin karıştığı kavgada, kurusıkı tabancayla ateş edildiği öğrenildi. Tarafları ayırmak için 2 çevik kuvvet timi ve bir polis ekibi sevk edildi. Gözaltına alınan 6 kişiden Hasan A., adliyeye sevk edilirken, 5'e serbest bırakıldı. Karakolda alınan ifadelerde, Recep A.'nin amcasının eşiyle yasak ilişki yaşadığını öğrendiği kuzeni Adem A.'ya şantaj yaparak 10 bin TL aldığı, daha fazla para isteyince ikili arasında gerginlik yaşandığı anlatıldı. Recep A. yasak ilişkiyi abisi Hasan A.'ya anlattı. Ruhsatsız tabancası ve satırla Adem A.'nın evinin bulunduğu sokağa gelen Hasan A., 'namus meselesi' diye bağırdı. Bu sırada oğlu Dursun A. ile birlikte sokağa inen Adem A., Hasan A.'yı darbetti. Abisine saldırıldığını öğrenen Recep A. da kurusıkı tabancayla ateş ederek kavgaya dahil oldu. Kavgayı bir mahalleli cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.  Gözaltına alınan 2'si kadın 6 kişiden, 5'i serbest kalırken, Hasan A. adliyeye sevk edildi. Taraflardan ele geçirilen kurusıkı ve ruhsatsız tabancaya el konuldu.

Görüntü dökümü:

------------------------Kavga anları-Silah seslerinin gelmesi-Bir kişinin yere düşmesi

-Polis ekiplerinin olay yerine gelmesi


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Esenyurt, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ESENYURT'TA YASAK AŞK İDDİASI SATIRLI SİLAHLI KAVGA ÇIKARDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ESENYURT'TA YASAK AŞK İDDİASI SATIRLI SİLAHLI KAVGA ÇIKARDI - Son Dakika
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