Esenyurt'ta yasal sınırı aştığı gerekçesiyle indirilen yolcu, minibüsün camını kırdı - Son Dakika

Öte yandan, YB.'nin minibüsten indikten sonra camı kırdığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kırılan camlar nedeniyle kolunda kesikler oluşan yolcu, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, sürücü R.Y.'nin emniyete giderek Y.B.'den şikayetçi olduğu öğrenildi.

Duruma öfkelenen ve tartışmanın ardından minibüsten inen Y.B., aracın yolcu kapısını yumrukladı.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde 34 TMF 44 plakalı minibüse binen 20 yaşındaki Y.B., belirlenen yolcu sayısının üstüne çıkıldığı gerekçesiyle sürücü R.Y. tarafından indirildi.

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 12:49

Kaynak: AA

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