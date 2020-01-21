Esenyurt'ta yaşlı çiftin ölümden döndüğü kaza kamerada - Son Dakika

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Esenyurt'ta yaşlı çiftin ölümden döndüğü kaza kamerada
7 saat önce
ESENYURT'ta yaşlı çiftin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:00 Kaynak: DHA
ESENYURT'ta yaşlı çiftin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Fatih Mahallesi Pazaryolu Caddesi 866. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen Maniyor Baysal (80) ve eşi Mehrali Baysal (70)'a arkadan gelen araç çarptı. Yaşlı çift çarpmanın etkisiyle savrularak yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Esenyurt Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaşlı çiftin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sürücü Davut Günaraslan'ın ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
- İstanbul
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