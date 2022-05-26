ESENYURT'TA YAYAYA ÇARPAN SÜRÜCÜ ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ - Son Dakika
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ESENYURT'TA YAYAYA ÇARPAN SÜRÜCÜ ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

26.05.2022 10:41

ESENYURT'ta, yabancı uyruklu sürücü, hafif ticari aracıyla yayaya çarptı.

ESENYURT'ta, yabancı uyruklu sürücü, hafif ticari aracıyla yayaya çarptı. Olay yerinden kaçmaya çalıştığı iddia edilen sürücü, yakın bir sokakta 3 otomobile çarparak ortalığı savaş alanına çevirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 20 Mayıs Cuma akşam saatlerinde Bağlarçeşme Mahallesi'nde bulunan sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Maohammad Ali hafif ticari aracını park alanından çıkarırken, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, o sırada yolda yürüyen Naciye Ö.'ye çarptı. Kadın kaza sonucu yaralanırken, sürücü olay yerinden hızla uzaklaştı. Kazadan sonra kaçmaya çalıştığı iddia edilen Maohammad Ali'nin kullandığı araç, bu kez de başka bir sokakta park halindeki 3 araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan kadın, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen sürücü daha sonra serbest bırakıldı. Kaza anı ise çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

"KADIN PERİŞAN BİR HALDEYDİ"

Kaza sonrası olay yerine gelen Murat Yeni, "Önce bir kadına çarptı. Sonra da o panikle gelip, bizim binaya çarpıyor. Kadının durumu iyi. Geldiğimizde burası kalabalıktı. Kadın perişan bir haldeydi. Biz de bir şey yapamadık" dedi.

ESENYURT'TA YAYAYA ÇARPAN SÜRÜCÜ ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ
ESENYURT'TA YAYAYA ÇARPAN SÜRÜCÜ ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ
ESENYURT'TA YAYAYA ÇARPAN SÜRÜCÜ ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ
ESENYURT'TA YAYAYA ÇARPAN SÜRÜCÜ ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ
ESENYURT'TA YAYAYA ÇARPAN SÜRÜCÜ ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ
ESENYURT'TA YAYAYA ÇARPAN SÜRÜCÜ ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

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Kaynak: DHA

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