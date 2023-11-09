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Esenyurt'ta Yeni Doğan Bebek Market Poşetine Konularak Sokağa Atıldı - Son Dakika

Esenyurt'ta Yeni Doğan Bebek Market Poşetine Konularak Sokağa Atıldı

09.11.2023 11:23  - Güncelleme: 11:37

Esenyurt'ta bir kadın, yeni doğan bebeğini market poşetine koyarak camdan sokağa attı. Bebeği poşet içinde sokakta bulan bir vatandaşın ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Bebek sağ olarak hastaneye kaldırıldı. Kadın, polisler tarafından gözaltına alındı.

Esenyurt'ta yeni doğum yapan bir kadın bebeğini market poşetine koyarak camdan sokağa attı. Polisler tarafından gözaltına alınmak istenen kadın "size ne benim çocuğum değil mi?" diye tepki gösterdi. Bebeği poşet içinde sokakta gören İnan Ulutekin, "İki tane çocuğumu okula götürecektim. Tam o esna da bir ses geldi. Hayvan olduğunu düşündüm. Poşeti yırtıp baktım bir tane bebek. Sağ yaşıyordu. Hiçbir şey üzerinde yoktu" dedi.
Olay, bugün sabah 07.00 sıralarında Esenyurt Selahaddin Eyübbi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinde doğum yapan bir kadın komşularından market poşeti isteyerek bebeğini içine koyup bulunduğu evin camından sokağa attı. Çocuğunu okula götüren bir adam sokaktan geçerken poşetten şüphelenip ağzını açtı. Adam poşeti açtığında yeni doğan bebekle karşılaştığında şoke oldu. Polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme başlattırken, sağlık ekipleri de bebeği hastaneye götürdü. Polisler her yerde anneyi ararken komşuları yeni doğum yapan kadın olduğunu söylemesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri kadının evine gitti. Kadın kapıyı açmayarak "Sizene benim çocuğum değil mi" diyerek polis ekiplerine tepki gösterdiği öğrenildi. İkna çalışmalarının ardından kadın evinden alınarak karakola götürüldü.
Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor.
"Bebek ağlıyordu hiçbir şey üzerinde yoktu"
Bebeği poşet içinde sokakta gören İnan Ulutekin, "İki tane çocuğumu okula götürecektim. Tam o esna da bir ses geldi. Hayvan olduğunu düşündüm. Poşeti yırtıp baktım bir tane bebek. Sağ yaşıyordu. Bir tane abla gelip battaniyeyle sardı. Polislere haber verdik. Bebek ağlıyordu hiçbir şey üzerinde yoktu. Ambulansa koyduk gönderdik. Camdan çıkarmışlar atışlar. Kedi çocuklarımı gözümün önüne getirdim. Gerçekten çok acıdım" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Esenyurt, Bebek, Suç, Polis, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta Yeni Doğan Bebek Market Poşetine Konularak Sokağa Atıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta Yeni Doğan Bebek Market Poşetine Konularak Sokağa Atıldı - Son Dakika
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