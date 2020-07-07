ESENYURT'TA YENİ REKOR; MİNİBÜSTEN 42 YOLCU ÇIKTI - Son Dakika

ESENYURT'TA YENİ REKOR; MİNİBÜSTEN 42 YOLCU ÇIKTI
Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL, DHAEsenyurt'ta yapılan denetimlerde normalden çok fazla yolcu aldığı belirlenen bir minibüste tam 42 kişi çıktı.
Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL, DHA
Esenyurt'ta yapılan denetimlerde normalden çok fazla yolcu aldığı belirlenen bir minibüste tam 42 kişi çıktı. Geçtiğimiz günlerde yine Esenyurt'ta yapılan bir denetimde 14 yolcu alması gereken bir minibüsten 37 kişi çıkmıştı. Minibüse 14 yerine 42 yolcu alan minibüs şoförüne para cezası kesildi.Koronavirüsle mücadele kapsamında polis ekipleri tarafından toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler yapılıyor. Bu denetimlerde maske, sosyal mesafe ve fazla yolcu olup olmadığı kontrol ediliyor. Esenyurt'ta yapılan bu sabah yapılan denetimde ortaya çıkan manzara yine aynı. Doğan Araslı Bulvarı'nda durdurulan bir minibüsten 14 yerine tam 42 yolcu çıktı. Görüntülerde kalabalık sebebiyle kapıların kapanmadığı görüldü. Polis tarafından yolcular araçtan indirilirken, şoföre de Umumi Hıfzısıhha Kanunu gereğinde 3 bin 180 lira para cezası kesildi. Geçtiğimiz günlerde yine Esenyurt'ta yapılan bir denetimde bir minibüsten 37 kişi çıkmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 11:34 Kaynak: DHA
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