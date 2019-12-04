Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta yer altı kabloları patladı
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Esenyurt'ta yer altı kabloları patladı

6 saat önce

ESENYURT'ta yer altı kablolarında patlama oldu.

Esenyurt'ta yer altı kabloları patladı, System.String[]
ESENYURT'ta yer altı kablolarında patlama oldu. Patlamalar ve çıkan duman ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Esenyurt, Hürriyet Mahallesi, Abanoz sokakta bulunan yer altı kablolarında saat 16.00 sıralarında bilinmeyen nedenle patlamalar oldu.  Sokaktakilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, müdahale ederek, patlamaları kontrol altına aldı.


- İstanbul
Hürriyet Mahallesi, Esenyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:42 Kaynak: DHA
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