Esenyurt'ta yer altı kabloları patladı
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ESENYURT'ta yer altı kablolarında patlama oldu.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:53 Kaynak: DHA
ESENYURT'ta yer altı kablolarında patlama oldu. Patlamalar ve çıkan duman ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Esenyurt, Hürriyet Mahallesi, Abanoz sokakta bulunan yer altı kablolarında saat 16.00 sıralarında bilinmeyen nedenle patlamalar oldu. Sokaktakilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, müdahale ederek, patlamaları kontrol altına aldı.
- İstanbul
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