ESENYURT'TA YER TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ: 1'İ AĞIR 2 YARALI

Görüntü Dökümü: ---------- -Olay yerinden görüntüler -Yaralılara sağlık ekiplerinin müdahalesi -Yaralıların ambulanslara taşınması -Olay yeri inceleme ekiplerinin araştırmasından detaylar -Genel ve Detaylar

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

ABD Başkanı Trump'tan kriz çıkartacak sözler: İran, beladan başka bir şey değil